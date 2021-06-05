İstanbul'da büyük yoğunluk! Cumartesi yasağının kalkması meydanları doldurdu.

Pandemi sürecinde alınan kararlardan biri olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında normalleşme süreci ile beraber yumuşatma ile cumartesi günleri serbest bırakılmıştı. Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi gününde halk kendisini meydanlara attı. Yüzlerce İstanbullu mekanlarda, sahillerde ve açık hava da vakit geçirdiler.

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü İstanbul da huzurlu ve sakin bir şekilde başladı. Saatin ilerlemesiyle beraber güneşin güzel saatlerinde insanlar açık mekanlarda, sahillerde yoğunlaştı.

Halk, uzun bir kapanmanın ardından hafta sonu dışarıya çıkmanın verdiği keyifle sevdikleriyle açık hava da görüştüler. İstanbul’un sularından balık tutanlar, yürüyüş yapanlar, ailesiyle vakit geçirenler sahillerde ve çevrelerde yoğunluk oluşturdular.

Özellikle Bakırköy ve Zeytinbunu sahil ve açık alanlarda insan seli oluştu.

Sahil Kesimlerinde Trafik Yoğunlaştı

İstanbul’un bir çok semtinde özellikle sahillik alanlara büyük rağbetten dolayı trafikte yoğunluk görüldü. Tem otoyolu. Yoğun kullanılan D-100 Karayolu ve bağlantı noktaları da trafikte büyük bir yoğunluk oluşturdu.

D-100 Karayolu Beylikdüzü Haramidere mevkisi Avcılar istikametinde yan yolda trafik yoğunluğu arttı. Küçükçekmece Avcılar yönü ile Bahçelievler'den Zincirlikuyu'ya kadar olan bölge de trafik oldukça yavaş devam ediyor.

TEM Otoyolunda da Bağcılar'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

Yoğunluk Yüzde 74'ü Buldu

Bugün ölçülen Trafik yoğunluğu haritası da kısıtılamanın gevşetilmesi ile yoğunluğun yükseldiğini gösterir nitelikte. Saat 15.00 sularında %74 olarak ölçülen trafik yoğunluğu ilerleyen saatlerde %63 oranına yükseldi.

Pazar Günü Sokağa ÇIkma Kısıtlaması

Son açıklanan Pandemi de normalleşme takvimine göre haziran ayında cumartesi yasaklarına devam edilmeyecek. Önümüzdeki sürecin nasıl ilerleyeceği ise karşılaşılan vaka sayısı ile alınan kararlar gözden geçirelecek.

Cumartesi saat 22.00'den itibaren pazartesi 05.00'e kadar ise sokağa çıkma kısıtlama uygulaması bir süre daha devam edecek.