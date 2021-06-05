İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

İstanbul'da büyük yoğunluk! Cumartesi yasağının kalkması meydanları doldurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme planı sonrası kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sokakları doldurdu. Şehirde, trafikte büyük bir kalabalık gözlemlenirken sahil ve meydanlara da insanlar akın etti.İstanbul'da 15.00 sıralarında yüzde 74 olan trafik yoğunluğu saat 17.20 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:36
İstanbul'da büyük yoğunluk! Cumartesi yasağının kalkması meydanları doldurdu.
Takip Et:

Pandemi sürecinde alınan kararlardan biri olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında normalleşme süreci ile beraber yumuşatma ile cumartesi günleri serbest bırakılmıştı. Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi gününde halk kendisini meydanlara attı. Yüzlerce İstanbullu mekanlarda, sahillerde ve açık hava da vakit geçirdiler.

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü İstanbul da huzurlu ve sakin bir şekilde başladı. Saatin ilerlemesiyle beraber güneşin güzel saatlerinde insanlar açık mekanlarda, sahillerde yoğunlaştı.

Halk, uzun bir kapanmanın ardından hafta sonu dışarıya çıkmanın verdiği keyifle sevdikleriyle açık hava da görüştüler. İstanbul’un sularından balık tutanlar, yürüyüş yapanlar, ailesiyle vakit geçirenler sahillerde ve çevrelerde yoğunluk oluşturdular.

Özellikle Bakırköy ve Zeytinbunu sahil ve açık alanlarda insan seli oluştu.

 

Sahil Kesimlerinde Trafik Yoğunlaştı

İstanbul’un bir çok semtinde özellikle sahillik alanlara büyük rağbetten dolayı trafikte yoğunluk görüldü.  Tem otoyolu. Yoğun kullanılan D-100 Karayolu ve bağlantı noktaları da trafikte büyük bir yoğunluk oluşturdu.

D-100 Karayolu Beylikdüzü Haramidere mevkisi Avcılar istikametinde yan yolda trafik yoğunluğu  arttı. Küçükçekmece Avcılar yönü ile Bahçelievler'den Zincirlikuyu'ya kadar olan bölge de trafik oldukça yavaş devam ediyor.

TEM Otoyolunda da Bağcılar'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

 

Yoğunluk Yüzde 74'ü Buldu

Bugün ölçülen Trafik yoğunluğu haritası da kısıtılamanın gevşetilmesi ile yoğunluğun yükseldiğini gösterir nitelikte. Saat 15.00 sularında %74 olarak ölçülen trafik yoğunluğu ilerleyen saatlerde %63 oranına yükseldi.

Pazar Günü Sokağa ÇIkma Kısıtlaması

Son açıklanan Pandemi de normalleşme takvimine göre haziran ayında cumartesi yasaklarına devam edilmeyecek. Önümüzdeki sürecin nasıl ilerleyeceği ise karşılaşılan vaka sayısı ile alınan kararlar gözden geçirelecek.

Cumartesi saat 22.00'den itibaren pazartesi 05.00'e kadar ise sokağa çıkma kısıtlama uygulaması bir süre daha devam edecek.


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kademeli NormalleşmeIstanbulCumartesi Yasakları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi
Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi
5 Haziran Cumartesi kafeler açık mı? Hafta sonu kafeler açık mı? Cumartesi Pazar restoranlar açık mı?
5 Haziran Cumartesi kafeler açık mı? Hafta sonu kafeler açık mı? Cumartesi Pazar restoranlar açık mı?

Popüler Haberler

Rüyada ev taşıma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ev taşıma görmek rüyasının tabiri
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
E-Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır? 2021
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Rüyada yılan sokması görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan sokması görmek rüyasının tabiri
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada kılıç görmek anlamı ve yorumu
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan'in hayatı
TJK 7 Haziran 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
Sağlık Bakanı Koca 6 Haziran 2021 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 6 Haziran 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Aşkın Tarifi Fırat Karasu Kimdir? Yaşı Dizileri
Gönül Dağı dizi oyuncusu Zahide kimdir? Ecem Özkaya hakkında bilgiler
Sol Yanım izlendi mi? Dizi tutar mı? Sol Yanım dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Bozkır Aslanı Celaleddin 4. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü TRT Spor yayın akışı
7 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.