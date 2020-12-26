İstanbul'da büyük operasyon: 209 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile genelinde geniş çaplı operasyona imza attı. Çeşitli suçlardan hüküm giyen ve arama emri olmasına rağmen yakalanamayan pek çok suçlu için düzenlenen operasyonlarda İstanbul’un çeşitli noktalarına eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 209 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
Mahkeme kararınca hapis cezası verilen ancak karara uymayan kişiler yakalanırken 209 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan suçlular emniyette yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edildi.
Son Güncelleme: 26.12.2020 23:38