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İstanbul'da büyük operasyon: 209 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan ancak cezaya uymayan kişiler için 656 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 209 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:38
İstanbul'da büyük operasyon: 209 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile genelinde geniş çaplı operasyona imza attı. Çeşitli suçlardan hüküm giyen ve arama emri olmasına rağmen yakalanamayan pek çok suçlu için düzenlenen operasyonlarda İstanbul’un çeşitli noktalarına eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 209 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Teknik ve fiziki temaslar sonrasında harekete geçen 539 polis İstanbul’u 39 ilçesinde toplam 656 noktaya eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 253 ekipten oluşan polisler düzenledikleri operasyonlar sonucunda 209 kişiyi yakaladı.

Mahkeme kararınca hapis cezası verilen ancak karara uymayan kişiler yakalanırken 209 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan suçlular emniyette yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edildi.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:38
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul209 GözaltıOperasyon
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