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İstanbul'da bir kişi hareket eden metronun önüne atlayarak intihar etti

İstanbul Şişli'de metro istasyonunda bir şahıs hareket halinde olan metronun önüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Tüm seferler durduruldu.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:03
İstanbul'da bir kişi hareket eden metronun önüne atlayarak intihar etti
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İstanbu Şişli'de bir metro istasyonun acı bir olay yaşandı.Bir kişi hareket halinde olan metronun önüne atlatı.

Tüm seferleri durduran ve hareketli anlar yaşanmasına neden olay sabah erken saatlerde İStanbul şişli metro istasyonunda yaşanadı.


Metro istasyonuna inen bir kişi metronun istasyona yanaştığı anda aniden raylara kendini bıraktı. Alandaki görevliler durumu fark edip hemen itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler hemen olay yerine intikal etti ve intihar girişiminde bulunan vatandaşın kurtarılması için çalışmalara başladı.

1-1,5 saat süren titiz çalışma sonrasında intihar girişiminde bulunan 30'lu yaşlardaki vatandaş yaralı olarak kurtarılıp hemen yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastaneye kaldırıldı. Bu esnada metro istasyonları geçici olarak kapatıldı ve metronun vatmanı ise polis tarafından karakola götürüldü.



Son Güncelleme: 17.09.2020 11:03
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulMetro Istasyonu Intihar
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