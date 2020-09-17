İstanbul'da bir kişi hareket eden metronun önüne atlayarak intihar etti

İstanbu Şişli'de bir metro istasyonun acı bir olay yaşandı.Bir kişi hareket halinde olan metronun önüne atlatı.
Tüm seferleri durduran ve hareketli anlar yaşanmasına neden olay sabah erken saatlerde İStanbul şişli metro istasyonunda yaşanadı.
1-1,5 saat süren titiz çalışma sonrasında intihar girişiminde bulunan 30'lu yaşlardaki vatandaş yaralı olarak kurtarılıp hemen yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastaneye kaldırıldı. Bu esnada metro istasyonları geçici olarak kapatıldı ve metronun vatmanı ise polis tarafından karakola götürüldü.
Son Güncelleme: 17.09.2020 11:03