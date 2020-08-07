İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Polisi arayarak teslim oldu

İstanbul’da öğle saatlerinde meydana gelen olayda Aksaray Mahallesinde Tacikistan Uyruklu 41 yaşındaki Makhfırat Ashurova’nın evine gelen 57 yaşındaki Selamettin Ç. İle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle Selamettin Ç. Kadını tabancayla vurarak öldürdü.

Olay sonrasında polisi arayan Selamettin Ç. Teslim oldu.

Yaşamını yitiren Makhfırat Ashurova'nın cesedi ise adli tıp kurumuna bağlı morga kaldırıldı.

İfadesi alınan Selamettin Ç. ise Tacikistan Uyruklu kadının kendisini tehdit edip küfür ettiğini söyleyerek kendine hakim olamayarak genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.