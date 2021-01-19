İstanbul'da bir genç kız burun ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti

Paris’te yaşayan 24 yaşındaki Manolya Oktay, İstanbul’da bulunan bir özel hastanede burun ameliyatı oldu. Burun ameliyatı sırasında fenalaşan Manolya Oktar, ameliyattan 40 gün sonra yaşamını yitirdi.

Paris’te hukuk öğrencisi olan Manolya Oktay, İstanbul Taksim’de yer alan bir özel hastanede burun ameliyatı oldu. Ameliyat sırasında verilen anestezi sebebi ile kalp ritminde artış yaşandı. Genç kız komaya girmesi nedeni ile yoğun bakıma alındı ve 40 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti. Kızının ölümü hakkında konuşan Ali Oktay, hastanenin kendilerini sürekli oyaladığını ve iyiye gidiyor dediklerini kızının vefatının ardından ameliyat masrafı olan 165.000 TL’yi vermeden kızlarının cenazesini vermediklerini iddia etti.

Ailenin avukatı, Manolya Oktay’ın ölümünde kusur bulunduğunu penisiline alerjisi olmasına rağmen penisilin verildiğini ve adli vaka olmasına rağmen otopsi yapılmadığını bildirerek hastaneye deva açacaklarını açıkladı.