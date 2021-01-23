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İstanbul'da baraj doluluk oranı 14 günde d arttı!

14 gün süren yağışların İstanbul barajlarına etkisi İSKİ raporları ile açıklandı. Sene başında 'lara kadar düşen baraj doluluk oranları bugün itibari ile 1 seviyelerine yükseldi. Açıklamalarda yağışların barajları d oranında arttırdığı belirtildi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 20:24
İstanbul'da baraj doluluk oranı 14 günde d arttı!
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9 Ocak 2021 tarihinde yapılan İstanbul baraj doluluk oranı incelemeleri sonrasında kuraklığın kapıda olduğu ve İstanbul’da baraj doluluk oranının %19,16 seviyelerine düştüğü açıklanmıştı. Kışın gelmiş olması ancak yağışın olmaması kuraklığın habercisi olurken yağan yağmur ve kar sonrasında İstanbul’da baraj doluluk oranları %91,89 seviyelerine yükseldi.

İstanbul’da içme suyunun barajlardan sağlanması ve yağışın olmaması nedeniyle baraj doluluk oranlarını İSKİ raporlarına göre %19 seviyelerine düştüğü belirtilmişti. 14 gün süren yoğun kar ve yağmış yağışları sonrasında %64 artış gösteren barajların şu an ki doluluk oranları %31, 89’a yükseldi. Görüntüleri ile korkutan Sazlıdere barajının tekrar suyla dolması sevindirdi.

14 günde %64 artış

9 Ocak 2021 tarihinde yapılan incelemelerde su seviyesinin %19,16 olduğu açıklanırken artan yağışlar sonrasında 20 Ocakta %30,77 21 Ocakta %31,04’e yükselen baraj doluluk oranları 22 Ocakta 33,39 seviyelerine çıkarken 23 Ocak tarihinde yapılan incelemelerde %31,81 seviyelerine yükseldiği açıklandı. Bu sonuçlara göre 14 günde baraj doluluk oranı %64 artış gösterdi.

İstanbul barajların doluluk oranları

  • Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 32,55
  • Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13,38
  • Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12,64
  • Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 31,45
  • Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42,87
  • Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32,57
  • Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 35,40
  • Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 35,48
  • Darlık barajı doluluk oranı yüzde 50,32
  • Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 54,45


Son Güncelleme: 23.01.2021 20:24
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StanbulBarajDoluluk OranıYüzde 19YağışYüzde 31Yüzde 64 Artış
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