İstanbul'da baraj doluluk oranı 14 günde d arttı!

9 Ocak 2021 tarihinde yapılan İstanbul baraj doluluk oranı incelemeleri sonrasında kuraklığın kapıda olduğu ve İstanbul’da baraj doluluk oranının %19,16 seviyelerine düştüğü açıklanmıştı. Kışın gelmiş olması ancak yağışın olmaması kuraklığın habercisi olurken yağan yağmur ve kar sonrasında İstanbul’da baraj doluluk oranları %91,89 seviyelerine yükseldi.

İstanbul’da içme suyunun barajlardan sağlanması ve yağışın olmaması nedeniyle baraj doluluk oranlarını İSKİ raporlarına göre %19 seviyelerine düştüğü belirtilmişti. 14 gün süren yoğun kar ve yağmış yağışları sonrasında %64 artış gösteren barajların şu an ki doluluk oranları %31, 89’a yükseldi. Görüntüleri ile korkutan Sazlıdere barajının tekrar suyla dolması sevindirdi.

14 günde %64 artış

9 Ocak 2021 tarihinde yapılan incelemelerde su seviyesinin %19,16 olduğu açıklanırken artan yağışlar sonrasında 20 Ocakta %30,77 21 Ocakta %31,04’e yükselen baraj doluluk oranları 22 Ocakta 33,39 seviyelerine çıkarken 23 Ocak tarihinde yapılan incelemelerde %31,81 seviyelerine yükseldiği açıklandı. Bu sonuçlara göre 14 günde baraj doluluk oranı %64 artış gösterdi.

İstanbul barajların doluluk oranları