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İstanbul’da balıkçı teknesi battı: 2 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin yer aldığı balıkçı teknesi battı. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı…

10 Ekim 2020 Cumartesi 17:41
İstanbul’da balıkçı teknesi battı: 2 kişi hayatını kaybetti!
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Beykoz’dan ortalama 13 metrelik tekne ile avlanmak amacıyla açılan balıkçılar, Fatih Samatya Sahil açıklarında avlanma işlemlerine başladılar. Balıkçıların attıkları ağlarını çektikleri sırada tekne yan yattı. Olayın yaşanmasından hemen sonra ilgili birimlere haber verildi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı birimler ivedi şekilde olay yerine yöneldiler ve balıkçılardan 12 tanesi kurtarılmayı başardı.

İki Balıkçı Yaşamını Yitirdi


Denize düşen balıkçılardan bir tanesinin durumu ağır olduğu için acil şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen balıkçı kurtarılamadı. Teknenin yan dönmesi ardından bulunamayan 1 balıkçının ise cansız bedeni bir süre sonra bulunabildi.

Kurtarılan Balıkçı Anlattı

Kurtarılan 13 balıkçıdan biri olan Abdullah Çelik yaşadıklarını anlattı. Çelik balıkları yakaladıklarını, ağı çekmeye başladıklarını ancak ağın içinde balıkların biraz fazla ağır olduğunu ve teknenin kaldıramayarak devrildiğini ifade etti. Teknenin alabora olması ardından herkesin kendi imkanları ile yüzeye çıktığını, ancak iki kişinin çıkamadığını ifade etti. Çıkamayan kişilerden birinin daha sonradan kurtarılabildiğini diğerinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 17:41
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeykozBalıkçı TeknesiAlabora
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