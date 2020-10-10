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İstanbul'da balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi öldü, 11 kişi kurtarıldı

İstanbul Kumkapı'da bulunan Balıkçı Barınağı yakınlarında bir tekne alabora oldu. İçerisinde 13 kişi bulunan balıkçı teknesi kısa sürede deniz polisleri ve ambulans ekipleri tarafından bulunarak müdahale edildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken diğer 11 personel kurtarıldı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 23:36
İstanbul'da balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi öldü, 11 kişi kurtarıldı
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İstanbul’un Kumkapı ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı yakınlarında batan balıkçı teknesi yetkilileri harekete geçirdi. Olay sonucunda 2 tekne görevlisi hayatını kaybederken mürettebatta bulunan 11 kişi yetkililer tarafından kurtarıldı.


Olay ile ilgili detaylar İstanbul Valiliği tarafından yapılırken balıkçı teknesinin saat 04.30 civarında Kumkapı Balıkçı Barınağı yakınlarında battığı belirtildi. Kumsal – 55 isimli geminin çıkan dalgalar sonrasında alabora olduğu da aktarılanlar arasında yerini aldı.

Deniz polisleri ve deniz ambulansları ile kısa sürede olay yerine gidilerek tekne görevlilerine yardım edildiği belirtilirken arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 personelden 11’ine ulaşılarak kurtarılırken 2 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 23:36
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