İstanbul'da balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi öldü, 11 kişi kurtarıldı

İstanbul’un Kumkapı ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı yakınlarında batan balıkçı teknesi yetkilileri harekete geçirdi. Olay sonucunda 2 tekne görevlisi hayatını kaybederken mürettebatta bulunan 11 kişi yetkililer tarafından kurtarıldı.

Olay ile ilgili detaylar İstanbul Valiliği tarafından yapılırken balıkçı teknesinin saat 04.30 civarında Kumkapı Balıkçı Barınağı yakınlarında battığı belirtildi. Kumsal – 55 isimli geminin çıkan dalgalar sonrasındaolduğu da aktarılanlar arasında yerini aldı.

Deniz polisleri ve deniz ambulansları ile kısa sürede olay yerine gidilerek tekne görevlilerine yardım edildiği belirtilirken arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 personelden 11’ine ulaşılarak kurtarılırken 2 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.