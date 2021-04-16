İstanbul'da AVM ile cadde mağazalarının kapanma saatleri değişti!

Yüksek riskli illerin başında gelen İstanbul'da koronavirüs tedbirleri sıkı bir şekilde uygulanırken kısmi kapanma kapsamında AVM ve mağazaların kapanış saatlerinde de değişikliğe gidildi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Vali Yerlikaya ile yapılan görüşmeler sonrası valiliğin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanış saatlerinde değişikliğe gittiklerini ve içinde bulunulan zor dönemde vakaları azaltmak için bir takım fedakarlık yapmak zorunda olduklarını söyledi.
Son Güncelleme: 16.04.2021 12:42