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İstanbul'da 6 Haziran günü için seçim sandıkları kuruluyor!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı ile 6 Haziran Pazar günü bazı bölgelerde muhtarlık seçimleri yapılacak. İstanbul'da bulunan 14 mahallede ise mahalle sakinleri yapılacak seçimle yeni muhtarlarını belirleyecekler.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:24
İstanbul'da 6 Haziran günü için seçim sandıkları kuruluyor!
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Son yapılan seçimler sonrasında vefat veya başka nedenlerden dolayı bazı mahalle ve köylerde düşen muhtarlıklar için yeniden seçim yapılmasına karar verildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı ile Türkiye genelinde 753 yerde seçim sandıkları kurulurken oyların 6 Haziran Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Megakent İstanbul'da ise toplam 14 mahallenin muhtarlarının yeniden belirleneceği bildirilirken adayların seçim gününe az bir zaman kalması nedeniyle mahalle sakinlerinden daha fazla oy almak için aralıksız çalıştıkları öğrenildi. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Vatan Mahallesi'nde biri kadın olmak üzere 6 aday muhtarlık yarışına katılırken muhtarlık biriminde aza olarak kayıtlı olan tek kadın aday Dilek Teksoy, seçimi kazanacağından çok emin olduğunu söyledi.

Eyüpsultan'a bağlı Silahtarağa Mahallesi'nde muhtar olmak için aday olan 3 kişiden biri olan Ergün Akgün, ise muhtar olan babasının vefatı sonrasında boşalan koltuğa kendisinin oturup mahalle için hizmet vermek istediğini ifade etti.

6 Haziran günü seçim yapılacak mahalleler ise şöyle sıralandı:

- Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi, 

- Kağıthane ilçesi Telsizler Mahallesi, 

- Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa Mahallesi,

- Beşiktaş ilçesi Cihannüma Mahallesi, 

- Maltepe ilçesi Büyükbakkalköy Mahallesi, 

- Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi, 

- Şişli ilçesi Mecidiyeköy ve Feriköy Mahalleleri, 

- Çatalca ilçesi Ormanlı ile Kaleiçi Mahalleleri,

- Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescit ile Kalyoncu Kulluğu mahallesinin yanı sıra Katipmustafa Çelebi ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahalleleri.


Son Güncelleme: 02.06.2021 16:24
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YSK6 HaziranIstanbulSeçimMuhtarlık Seçimi
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