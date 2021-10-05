İstanbul'da 6 Ekim günü toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Ekim’de tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak kullanılacağını duyurdu. 6 Ekim’in İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümüne tekamül ettiğini belirten Başkan İmamoğlu, tüm İstanbul halkını 6 Ekim Çarşamba günü Gülhane Parkı’nda yapılacak etkinliklere davet etti.
Gülhane Parkı’nda yapılacak etkinliklerin yarın akşam saatlerinde başlayacağı öğrenildi. İstanbul halkının bu müjdeli haberle beraber toplu taşıma araçlarına akın etmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 05.10.2021 21:35