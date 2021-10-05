İstanbul'da 6 Ekim günü toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Ekim’de tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak kullanılacağını duyurdu. 6 Ekim’in İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümüne tekamül ettiğini belirten Başkan İmamoğlu, tüm İstanbul halkını 6 Ekim Çarşamba günü Gülhane Parkı’nda yapılacak etkinliklere davet etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 Ekim İstanbul’un Düşman İşgali’nden Kurtuluşu şerefine hem tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını hem de Gülhane Parkı’nda bu önemli günü kutlamak için bir çok etkinlik yapılacağını ifade etti.

Gülhane Parkı’nda yapılacak etkinliklerin yarın akşam saatlerinde başlayacağı öğrenildi. İstanbul halkının bu müjdeli haberle beraber toplu taşıma araçlarına akın etmesi bekleniyor.