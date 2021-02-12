İstanbul'da 5 gün sürecek olan kar yağışı başladı!

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan son hava durumu tahminlerinde hafta sonu da dahil olmak üzere İstanbul'da yoğun kar yağışı gerçekleşeceği bildirilmişti. Kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar ve fırtınanın da görüleceği tahminlerle birlikte vatandaşlara tedbirli olmaları konularında uyarılar yapıldı. Kar yağışının hafta sonu da dahil olmak üzere 5 gün süreceği bildirilirken önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 0 derecenin altına kadar düşeceği duyuruldu.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI!

Türkiye genelinde ise batı ve kuzey kesimlerinde etkili olması beklenilen kar yağışlarının önümüzdeki haftadan itibaren İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde de görüleceği bildirilen açıklamalarda Batı Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklenildiği bildirildi.

Kar yağışlarını etkisini göstermeye başlaması ile birlikte İstanbul Valiliği tarafında yapılan uyarı niteliğindeki açıklamada beklenilen olumsuz hava şartlarının sona ereceği tarihe kadar ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte görevlilerin 24 saat süreli görev yapacakları bildirildi.