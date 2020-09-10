İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor

İBB yaptığı açıklamaya göre yenileme projesi kapsamında, M1A hattı Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu hattında 4 durak yeri kapatıldı.Yapılacak çalışmalarda Yenibosna durağına yaya yolu yapılması ve M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M9 Ataköy-İkitelli hat aralarına konforlu ve hızlı aktarma imkanı sağlanması palnlanıyor. Yenikapı ile İkitelli bölgesi arasında raylı sistem ile tek aktarmayla kesintisiz ulaşım imkanı ortaya çıkacak.

14 ayda yapılması planlanan projenin yapılma sürecinde Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak. Atatürk Havalimanı yönüne devam etmek isteyen yolcular ise ücretsiz otobüsler ile Ataköy/Şirinevler durağından ulaşım sağlayabilecekler

M9 ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI HAKKINDA

Bir kısmı 2021 yılında tamamlanması planlanan toplamda 12 istasyon dan oluşacak hat 13,4 kilometre uzunluğunda olacak.; Ataköy-İkitelli hattı arası ise 19,5 dakikaya indirecek ve proje sayesinde aynı yönde 35 bin vatandaşa hizmet vermesi planlanıyor

