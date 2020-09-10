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İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor
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İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor
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İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent içerisinde yük taşıyan önemli bir hat olan M1 hattı yenileme için inşaat çalışmaları başladı. İnşaat çalışmaları kapsamında Ataköy-Atatürk arasındaki 4 istasyonun kapatılmasına karar verildi. Çalışma boyunca kapalı olacak.

10 Eylül 2020 Perşembe 17:11
İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor
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İBB yaptığı açıklamaya göre  yenileme projesi kapsamında, M1A  hattı Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu hattında 4 durak yeri kapatıldı.Yapılacak çalışmalarda  Yenibosna durağına yaya yolu yapılması ve  M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M9 Ataköy-İkitelli hat aralarına konforlu ve hızlı aktarma imkanı sağlanması palnlanıyor. Yenikapı ile İkitelli bölgesi arasında raylı sistem ile tek aktarmayla kesintisiz ulaşım imkanı ortaya çıkacak.

14 ayda yapılması planlanan projenin yapılma sürecinde Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak. Atatürk Havalimanı yönüne devam etmek isteyen yolcular ise ücretsiz otobüsler ile Ataköy/Şirinevler durağından ulaşım sağlayabilecekler


M9 ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI HAKKINDA

Bir kısmı 2021 yılında tamamlanması planlanan toplamda 12 istasyon dan oluşacak hat 13,4 kilometre uzunluğunda olacak.; Ataköy-İkitelli hattı arası ise 19,5 dakikaya indirecek  ve proje sayesinde aynı yönde 35 bin vatandaşa hizmet vermesi planlanıyor



Son Güncelleme: 10.09.2020 17:11
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Anahtar Kelimeler:
MetroYapım-
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