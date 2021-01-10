İstanbul'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında iki otomobil, üç cep telefonu ve iki tane dizüstü bilgisayar çalınmıştı. Bunun üzerine güvenlik güçleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bir kişi tutuklandı

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri tespit ettikleri dört şüpheliyi adreslerine yapılan baskında yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları iki otomobil, üç cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, iki tane ticari kaşe, 300 bin TL ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı mallar sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Üç şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.