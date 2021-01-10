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İstanbul'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İstanbul'da otomobil, cep telefonu ve bilgisayar çaldıkları güvenlik kamerasından tespit edilen dört kişi yakalandı.

10 Ocak 2021 Pazar 16:39
İstanbul'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında iki otomobil, üç cep telefonu ve iki tane dizüstü bilgisayar çalınmıştı. Bunun üzerine güvenlik güçleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri tespit ettikleri dört şüpheliyi adreslerine yapılan baskında yakaladı.

Bir kişi tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları iki otomobil, üç cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, iki tane ticari kaşe, 300 bin TL ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı mallar sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Üç şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 16:39
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulBüyükçekmece
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