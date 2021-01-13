İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak

Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden Covid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Kasım ayında kafe ve birçok işletmelerin kapatılması, ardından da sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla Türkiye genelinde ve’da vaka sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Bu tablonun korunmasını amaçlayan İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni önlemleri sosyal medyada duyurdu.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karar doğrultusunda İstanbulkart’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları kapsayan yeni tedbir açıklandı. Buna göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.