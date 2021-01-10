İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda ülke genelinde hava sıcaklıklarının ani düşüş yaşayacağı ve kar yağışının etkisini göstereceği açıklandı. Açıklamalarda halen mevsim normallerinin 4 – 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 – 12 Ocak itibari ile 6 - 12 derecelere geleceğini ve havanın daha da ısınacağını açıkladı. Öte yandan Antalya ve çevre illerde kar yağışının başlayacağını gelecek haftadan sonra hava sıcaklıklarının düşüşe geçeceği açıklandı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda 13 Ocak Çarşamba günü itibari ile Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının ülke genelinde etkili olacağını duyurdu

Çarşambadan itibaren kış etkisini gösterecek

Antalya Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda 8 Ocak itibari ile hava sıcaklıklarının ciddi seviyelerde düşeceğini ve kar yapışının başlayacağı belirtilirken kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 – 12 derece üzerine çıkacağı aktarıldı.

13 Ocaktan sonra hava sıcaklığının düşmeye başlayacağı ve Balkan soğuklarının etkili olacağı belirtilirken 10 Ocak ile birlikte Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde yağmur olacağı aktarıldı.

İstanbul’da yağışlar günler sürecek

İstanbul’da yaşanan su sorunlarının gelecek hafta ile birlikte çözülmeye başlayacağı ve beklenen yağışların günler süreceği açıklanırken hafta sonundan itibaren soğuk havanın ve yağmurun başlayacağı belirtildi.

İstanbul ve Ankara’ya kar yağacak

14 ve 15 Ocak tarihlerinde havaların iyice soğuyacağı ve kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. 14 Ocakta Ankara’da 15 Ocakta ise İstanbul’da kar yağışı bekleniyor.