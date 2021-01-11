İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da kar yağışı için bekleyiş nihayet sona eriyor. Ülkemizde kuraklığın baş göstermesi ve su kaynaklarının azalması ile yağışlar bir hayli önem kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den alınan bilgilere göre İstanbul’a Cuma günü kar yağacağı öğrenildi.

İstanbul’da Cuma günü kar yağacak!

AKOM’dan uyarı yapıldı

, İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışının Cuma günü geleceği bilgisini paylaştı. Perşembe gününden İtibaren İstanbul kıyılarına ulaşacak olan kar yağışı İzmit, Yalova ve Adapazarı’nda etkisini gösterecek. Cuma günü meydana gelecek kar yağışının Pazartesi gününden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

İBB AKOM da İstanbul’da meydana gelecek kar yağışı için vatandaşları uyardı. AKOM, bu hafta sonu yaşanan yağışlara benzer olarak hafta boyunca il genelinde kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağını bildirdi. Yarın sabah saatlerinde Çatalya, Silivri ve Anavutköy ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde il geneline yayılması bekleniyor.