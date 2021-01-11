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İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a ilk karın ne zaman yağacağı açıklandı. İBB Akom ise şiddetli yağmur yağışı için vatandaşlara uyarıda bulundu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:08
İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?
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İstanbul’da kar yağışı için bekleyiş nihayet sona eriyor. Ülkemizde kuraklığın baş göstermesi ve su kaynaklarının azalması ile yağışlar bir hayli önem kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den alınan bilgilere göre İstanbul’a Cuma günü kar yağacağı öğrenildi.

İstanbul’da Cuma günü kar yağacak!

MGM, İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışının Cuma günü geleceği bilgisini paylaştı. Perşembe gününden İtibaren İstanbul kıyılarına ulaşacak olan kar yağışı İzmit, Yalova ve Adapazarı’nda etkisini gösterecek. Cuma günü meydana gelecek kar yağışının Pazartesi gününden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

AKOM’dan uyarı yapıldı

İBB AKOM da İstanbul’da meydana gelecek kar yağışı için vatandaşları uyardı. AKOM, bu hafta sonu yaşanan yağışlara benzer olarak hafta boyunca il genelinde kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağını bildirdi. Yarın sabah saatlerinde Çatalya, Silivri ve Anavutköy ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde il geneline yayılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 11.01.2021 23:08
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarAkomIbbMgmMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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