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İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! : Pozitif vaka sayısı geçen hafta yüzde 40 oranında azalma var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda megakent İstanbul'da vaka sayısında geçtiğimi hafta yüzde 40 düşüşün olduğunu duyurdu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:00
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! : Pozitif vaka sayısı geçen hafta yüzde 40 oranında azalma var
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Koronavirüs vaka sayılarındaki rekor artışlardan sonra getirilen tedbir ve kısıtlamalar etkisini göstermeye başladı. Özellikle bazı şehirlerdeki vaka sayıları ve yayılma hızındaki haber sevindirdi.

Sevindiren açıklama bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından güzel haberi paylaştı. Yerlilaya yapmış olduğu paylaşımda megakent İstanbul'da pozitif vaka sayılarında ki düşüşün devam ettiğini, geçtiğimiz hafta bu oranın yüzde 40 oranında azaldıını vurguladı. Vali Yerlikaya ayrıca en fazla düşüşün olduğu 3 ilçenin ise Anavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olduğunu sözlerine ekledi.  

işte Vali Yerlikaya'nın o güzel paylaşımı ;

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 19:00
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul Vaka SayısıAli Yerlikaya
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