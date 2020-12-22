İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs vaka sayıları hakkında açıklama geldi

Koronavirüs vakas sayılarınıda rekor artışlar sonrasında getirilen yeni tedbir ve bazı zamanlarda uygulanan kısıtlamanın salgının seyrine etkileri ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle salgının üssü haline gelen megakent İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 40'a varan azalmanın olduğu açıklanmışken, yeni bir açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

ZİRVE GERİDE KALDI

Sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulunan Yerlikaya, İstanbul'da koronavirüs salgının ikinci dalgasında zirve noktasının geride kaldığını belirtti.

Pik noktasının geride kalmasından sonra hastanelerde yatan hasta sayısının yüzde 40 oranında, yoğum bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 25 oranında azalma olduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya, önlemlere uyulup. izolasyon sürecindeki kurallara riayet edildiği takdirde salgının seyri ile ilgili olarak güzel haberlerin geleceğini sözlerine ekledi.