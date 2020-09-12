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İstanbul Valiliği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte Valiliğin yeni aldığı kararlar

Koronavirüs vaka sayılarının özellikle bazı şehirlerde kontrolsüz bir şekilde artmasıyla birlikte Valilikler yeni koronavirüs tedbirleri almaya başladı. İstanbul Valiliği'de bu kapsamda yeni uygulamaya aldığı korona virüs tedbirlerini açıkladı.. İşte Valiliğin aldığı yeni kararlar..

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:37
İstanbul Valiliği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte Valiliğin yeni aldığı kararlar
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Yaşanan koronavirüs pandemi süreci ile mücadele son sürat devam ederken diğer yandan da hastalık alınan tüm önlem ve cezai işlemlere rağmen yayılmaya devam ediyor..

Özellikle bazı büyükşehirlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması sebebiyle vaka sayıları kontrolsüz artmaya başlayınca İl Valilikleri'de ek koronavirüs önlemleri almaya başladı.

Bu kapsamda megakent İstanbul'da Valilik az önce yeni korona virüs tedbirlerini duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kent genelinde her türlü konser,festival vb gibi etkinliklere ve deniz üzerinde yapılan düğünlere izin verilmeyeceği duyuruldu.

İşte İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama ;


Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeler ile maske takma zorunluluğu getirilmiş, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına düzenlemeler yapılmış, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi,nişan vb. etkinliklere kısıtlama getirilmiştir.

Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bugün yapılan toplantı sonrasında alınan 89 sayılı karar ile 12.09. 2020 tarihinden itibaren;

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından gezi, spor,eğlence amaçlı olarak;

deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

2- Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uyulması önem taşımaktadır. Yapılacak denetimlerde alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem tesis edilecek, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili olarak adli işlem başlatılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 



Son Güncelleme: 12.09.2020 18:37
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul ValiliğiKoronavirüs Tedbirleri
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