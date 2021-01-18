İstanbul trafiğinde beyaz kabus! Yoğunluk yüzde 85'lere çıktı

Yoğun kar yağışı İstanbul'un bazı semtlerinde sabah saatlerinde etkisini arttırırken trafikte yoğunluğa neden oldu. Yollarda zor anlar yaşanırken yoğunluk yüzde 85 oranında artış gösterdi.

Haftanın ilk günü için yollara çıkan İstanbullular, sabah 07.30'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yollarda zor anlar yaşadılar. Trafiğe çıkan İstanbullular yollarda zor anlar yaşarken, trafik neredeyse durma noktasına kadar geldi.

Bazı yollarda buzlanmalar görülürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasında saat 09.20 sularında yoğunluk yüzde 85 olarak kaydedildi. Bazı semtlerde trafik kar nedeniyle durma noktasına gelirken karın etkisini azaltması sonrası trafikte biraz rahatlama bekleniyor.