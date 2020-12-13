İstanbul Taksim Meydanı'ndaki onlarca araçlık polis konvoyunun nedeni belli oldu!

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde toplanan ve siren çalarak konvoy şeklinde ilerleyen polis araçlarının neden böyle bir şey yaptıkları birçok kişi tarafından merak edilenler arasında yer aldı. Pek çok semtten duyulan siren seslerinin nereden geldiği intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.
Elde edilen bilgilere göre polis konvoyunun oluşturulmasının nedeni, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekim için görüntüler ortaya konması olarak ifade edildi.
Son Güncelleme: 13.12.2020 18:01