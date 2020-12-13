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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki onlarca araçlık polis konvoyunun nedeni belli oldu!

İstanbul Taksim Meydanı'nda 9'u zırhlı olacak şekilde toplamda 54 polis aracının konvoy halinde sirenlerini açarak ilerlemesi çevre semtlerdeki kişiler tarafından merakla karşılandı. Onlarca araçtan oluşan polis konvoyunun neden oluşturulduğu sosyal medyada araştırılmaya başlandı...

13 Aralık 2020 Pazar 18:01
İstanbul Taksim Meydanı'ndaki onlarca araçlık polis konvoyunun nedeni belli oldu!
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İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde toplanan ve siren çalarak konvoy şeklinde ilerleyen polis araçlarının neden böyle bir şey yaptıkları birçok kişi tarafından merak edilenler arasında yer aldı. Pek çok semtten duyulan siren seslerinin nereden geldiği intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.

İstanbul’da 9 tanesi zırhlı olacak şekilde 54 araçlık polis konvoyu sirenlerini ve çakarlarını açarak Taksim Meydanı’na yöneldi. Konvoy 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayarak Barbaros Bulvarı’ndan ilerlemeye devam etti. Son olarak Taksim Meydanı’nda duran konvoy turistler tarafından da büyük bir ilgiyle takip edildi.

Elde edilen bilgilere göre polis konvoyunun oluşturulmasının nedeni, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekim için görüntüler ortaya konması olarak ifade edildi.



Son Güncelleme: 13.12.2020 18:01
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüPolis Konvoyu
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