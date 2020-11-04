İstanbul Sultangazi'de minibüs yan yattı: 14 işçi yaralı

İstanbul Sultangazi’de işçileri taşıyan bir minibüs yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucunda yan yatan minibüs içerisinde bulunan 14 işçi hafif şekilde yaralandı.
Önlemler alındı
Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri müdahalelerde bulundu. 14 yaralı hastaneye sevk edilirken yol polis araç kaldırılana kadar polisler tarafından kontrollü bir şekilde ilerletildi.
14 işçi yaralandı
Kazayı yapan minibüs sürücüsü yağmur nedeni ile kayganlaşan yol nedeni ile kazayı yaptığını belirtirken araçta 14 kişi olduğunu ve kaza anında herkesin savrulduğunu belirtti. Yaralanan 14 kişi tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Son Güncelleme: 04.11.2020 23:18