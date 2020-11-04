İstanbul Sultangazi'de minibüs yan yattı: 14 işçi yaralı

İstanbul Sultangazi’de işçileri taşıyan bir minibüs yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucunda yan yatan minibüs içerisinde bulunan 14 işçi hafif şekilde yaralandı.

Önlemler alındı

Kaza sultangazi Mahmutbey yolu Habipler mevkisinde saat 17.00’da gerçekleşti. Alınan bilgilere göre 34 LAP 742 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yola geçti. Habipler mevkisinde seyir halinde ilerleyen 34 SZ 2144 plakalı araca çarpan minibüs yan yattı. Kaza sonucunda minibüs içerisinde bulunan 14 işçi hafif şekilde yaralandı.

Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri müdahalelerde bulundu. 14 yaralı hastaneye sevk edilirken yol polis araç kaldırılana kadar polisler tarafından kontrollü bir şekilde ilerletildi.

14 işçi yaralandı

Kazayı yapan minibüs sürücüsü yağmur nedeni ile kayganlaşan yol nedeni ile kazayı yaptığını belirtirken araçta 14 kişi olduğunu ve kaza anında herkesin savrulduğunu belirtti. Yaralanan 14 kişi tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.