İstanbul Sultanbeyli'de sağnak sonucu binayı su bastı! İçeride bulunan vatandaş canını zor kurtardı

Öğlen saatlerinde İstanbul'da aniden bastıran ve kısa süren sağnak yağış sonrasında bazı bölgelerde evleri ve iş yerlerini su bastı.

Özellikle Anadolu yakasında yağan yağmur sebebiyle Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir apartmanın zemin katı sular içinde kaldı. O esnada evinde bulunan Uğur Demirci isimli genç canını zor kurtardı. İçerde kalan 25 yaşındaki Demir kendi imkanlarıyla camı kırarak dışarı çıktı. Mahallede bulunan bir sanayi sitesinin rögar kapatığının patlaması sonucu tüm mahalle ve evin bulunduğu sokak sular içinde kaldı. Yaşanan olayda şans eseri can kaybı yaşanmaz iken evde maddi hasar oluştu.

ÇOCUK OLSAYDI NASIL ÇIKACAKTI

Apartmanın sahibi Ali Demirci ise, yağmur yağdığı sırada üst katlarda olduğunu, suyun gelmesiyle birlikte aşağı indiğini söyledi. O sırada evin içinde bulunan çocuğunun camdan 'Baba, baba' diye bağırmaya başladığını anlattı.

Demirci, 'evin alt katı komple su aldı. Oğlum 25 yaşında olmasına rağmen camdan kendisini zor kurtarmış. Çocuk olsaydı nasıl çıkacaktı' dedi