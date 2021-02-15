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İstanbul Şişli’de detaylı arama! İlçeye giriş çıkışlar kapatıldı!

Son dakika haberine göre Şişli Okmeydanı’nda tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis ekipleri ilçe için uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlar ayrıntılı aranarak, kişilerde üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Özel harekât polisleri ise denetime yardımcı oldu. Haberin ayrıntıları yazımızda…

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:15
İstanbul Şişli’de detaylı arama! İlçeye giriş çıkışlar kapatıldı!
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve Özel Harekât Okmeydanı’nda kapsamlı arama başlattı. Vatandaşın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacı ile yapılan denetimde arabalar durdurularak detaylı arama yapıldı. Semtin tüm giriş ve çıkışları kapatılarak ayrıntılı arama da özel harekât ekipleri de destek verdi. Durdurulan vatandaşlara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. İlçenin giriş çıkışları kapatılması ile vatandaşlar tedirgin anlar yaşadı. Korkulacak bir durumun olmadığını, sadece vatandaşların refahı için yapılan bir denetleme olduğunu söyleyen polis ekipleri tek tek vatandaşlara ayrıntılı açıklamalarda bulunarak korkulacak bir şeyin olmadığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü ve Özel harekat ile aynı görevde yer alan polis memurları gerekli tüm aramaları yaptı.







Son Güncelleme: 15.02.2021 22:15
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Polis Ekipleriözel HarekatşişliOkmeydanıAramaGbt
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