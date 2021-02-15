İstanbul Şişli’de detaylı arama! İlçeye giriş çıkışlar kapatıldı!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve Özel Harekât Okmeydanı’nda kapsamlı arama başlattı. Vatandaşın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacı ile yapılan denetimde arabalar durdurularak detaylı arama yapıldı. Semtin tüm giriş ve çıkışları kapatılarak ayrıntılı arama da özel harekât ekipleri de destek verdi. Durdurulan vatandaşlara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. İlçenin giriş çıkışları kapatılması ile vatandaşlar tedirgin anlar yaşadı. Korkulacak bir durumun olmadığını, sadece vatandaşların refahı için yapılan bir denetleme olduğunu söyleyen polis ekipleri tek tek vatandaşlara ayrıntılı açıklamalarda bulunarak korkulacak bir şeyin olmadığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü ve Özel harekat ile aynı görevde yer alan polis memurları gerekli tüm aramaları yaptı.





