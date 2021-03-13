İstanbul Silivri'de dev operasyon! 119 Çin vatandaşı gözaltına alındı

Çin'den Türkiye'ye gelen 18 Çinlinin İstanbul Silivri'de bulunan bir sitede 9 ayrı villa kiralayarak şebeke çetesi kurdukları öğrenildi. 18 Çinli şüpheli kişinin ülkelerinden gelmelerini sağladıkları bilgisayar mühendisi ve programcısı 101 kişiyle sahte kripto para danışmanlığı yaptıkları ve bu şekilde insanları dolandırdıkları tespit edildi.

Şebekeyi kuran 18 Çinlinin ülkelerinden getirdikleri 101 kişinin pasaportlarına el koydukları ve zorla çalıştırdıkları ortaya çıkarken kişilerin site dışına çıkmalarının da yasaklandığı öğrenildi. Kurdukları sahtecilik çetesiyle intenetten Çin'e 'kripto para danışmanlığı' gibi reklam verdikleri ve sanal paraların kendilerine teslim edilmesi halinde iki katı gibi bir miktar kazanacaklarını vaad ettikleri tespit edildi.

Zorla sitede tutulan iki çalışanın gece saatlerinde gizlice tutuldukları yerden çıkmaları ve polise giderek yardım istemeleriyle ortaya çıkan olayda yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir operasyon düzenleme kararı aldılar. 30 ekip ve 100 polis ile gerçekleştirilen operasyon sonrası 101 çalışan ve 18 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirilirken mağdur oldukları anlaşılan Çin uyruklu çalışanların gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine götürüldüğü bildirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelileri şahısların çalışanlara aylık 7 bin Çin Yuanı ödediği belirlenirken operasyonda bulundukları villalarda 1 milyon 500 bin TL ile birlikte 712 cep telefonu, 112 bilgisayar ve yüzlerce sim kart ele geçirildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6'sının çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.