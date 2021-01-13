İstanbul metrosunda cinsel taciz skandalı!

İstanbul’da Hacıosman’a gitmek için metroya binen bir kadın, yanına oturan yabancı uyruklu şahıs tarafından cinsel tacize maruz kaldı. Durumu fark eden kadın daha sonra yerini değiştirse de şahıs peşini bırakmadı ve hareketleri ile cinsel tacize devam etti.
Yürüyen merdivenlerde sıkıştırdı
Tacizci tutuklandı
Taciz anlarını telefonu ile kayda alan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Tacizci şahsın gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Son Güncelleme: 13.01.2021 19:30