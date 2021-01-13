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İstanbul metrosunda cinsel taciz skandalı!

İstanbul'da metroya binen bir kadın, yabancı uyruklu şahsın cinsel tacizine uğradı. Yaşadığı korku dolu anları kaydeden kadının durumu polis bildirmesiyle, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:30
İstanbul metrosunda cinsel taciz skandalı!
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İstanbul’da Hacıosman’a gitmek için metroya binen bir kadın, yanına oturan yabancı uyruklu şahıs tarafından cinsel tacize maruz kaldı. Durumu fark eden kadın daha sonra yerini değiştirse de şahıs peşini bırakmadı ve hareketleri ile cinsel tacize devam etti.

Yürüyen merdivenlerde sıkıştırdı

Rahatsız olarak metrodan inen kadın, şüpheli tarafından bir süre daha takip edildi. Taciz mağduru kadın, yürüyen merdivenlerde şahsın kendisini sıkıştırdığını ve yardım istemesine rağmen kimsenin dönüp bakmadığını dile getirdi.

Tacizci tutuklandı

Taciz anlarını telefonu ile kayda alan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Tacizci şahsın gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Cinsel TacizMetroIstanbul
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