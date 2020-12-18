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İstanbul merkez olmak üzere 5 ilde DHKP-C operasyonu gerçekleşti

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı arttı. İstanbul merkez olmak üzere toplamda 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüphelinin gözaltına alındığı gelen bilgiler arasında.

18 Aralık 2020 Cuma 21:40
İstanbul merkez olmak üzere 5 ilde DHKP-C operasyonu gerçekleşti
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İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesine bağlı ekipler, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerine yönelik örgütü deşifre etmek amacıyla çalışma başlatmış, ardından bu gece kimlikleri tespit edilerek belirlenen 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkez olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin sayıları ve operasyon ile ilgili ayrıntılar hakkında bilgiler gelmeye başladı. Aranan 27 şüpheliden 16’sının yakalanarak gözaltına alındığı ve 11 şüphelinin bir kısmının korona-virüs hastası olmaları nedeniyle karantinada olduğu gerekçesi ile gözaltı işleminin gerçekleştirilmediği, geri kalan şüphelilerden bir kısmının ise belirlenen adreslerde bulunamadığı belirtildi.

Daha önce yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen örgütün ana arşivinden yola çıkan Terör Polisi, gözaltı kararı verilen 27 şüphelinin, söz konusu yazışmalarda DHKP-C içerisinde örgütün yönetim kadrosundan talimat almak ve bu talimatları örgüt üyelerine aktarmak ve örgütte belli bazı işlerde görev aldıkları gerekçeleri ile suçlanıyor.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce gözaltına alınıp tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılan şüphelilerin de olduğu gelen bilgiler arasında. Yakalanan kişiler arasında. DHKP-C örgütünün yurtdışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yapan örgüt mensupları arasında yer aldığı ve kurumlara getirilen notların şifrelenerek yurtdışına göndermesi ile görevli olan bir kişinin de bulunduğu bilgisi geldi.



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:40
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulTerör
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