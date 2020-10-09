İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde gerçekleşen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Dün akşamüzeri saat 17:30Da gerçekleşen Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere’de Mahmutbey istikametine doğru giden yolda gerçekleşen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bir kişinin boğazına bariyer saplanırken, kafasının gövdesinden ayrıldığı görüldü. Korkunç kaza seyir halinde giden iki araç ve 1 çekicinin çarpışması sonucunda gerçekleşti. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Başı gövdesinden koptu
Korkunç kazanın gerçekleştiği yolda trafik akışı yaklaşık 1 saat durduruldu. Çevrede bulunan vatandaşlar korkunç kazayı kayda aldı. Yapılan çalışmanın ardından trafik tek şeritte olsa açıldı.
Son Güncelleme: 09.10.2020 19:15