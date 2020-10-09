İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde gerçekleşen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Dün akşamüzeri saat 17:30Da gerçekleşen Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere’de Mahmutbey istikametine doğru giden yolda gerçekleşen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bir kişinin boğazına bariyer saplanırken, kafasının gövdesinden ayrıldığı görüldü. Korkunç kaza seyir halinde giden iki araç ve 1 çekicinin çarpışması sonucunda gerçekleşti. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Başı gövdesinden koptu

Korkunç kazada bir kişinin boğazına bariyer saplanırken, kişinin başı koptu ve gövdesinden ayrıldı. 2 kişinin korkunç şekilde hayatını kaybettiği kazada 3 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Korkunç kazanın gerçekleştiği yolda trafik akışı yaklaşık 1 saat durduruldu. Çevrede bulunan vatandaşlar korkunç kazayı kayda aldı. Yapılan çalışmanın ardından trafik tek şeritte olsa açıldı.