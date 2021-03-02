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İstanbul İl Sağlık Müdüründen vatandaşlara uyarı

Korona virüs ile mücadele döneminde normalleşmenin başlamasıyla birlikte yüksek risk grubunda olan İstanbul için İl Sağlık Müdüründen vatandaşlara uyarı geldi.

02 Mart 2021 Salı 11:51
İstanbul İl Sağlık Müdüründen vatandaşlara uyarı
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Dün akşam gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Türkiye'de yeni bir normalleşme dönemi başladı. 81 İlimizde Sağlık Bakanlığı tarafından risk durumuna gruplandırıldı ve her grupta yer alan şehir için normalleşmenin yol haritası kabine tarafından çizildi.

Korona virüs vaka sayısında en dikkat çeken illerden olan İstanbul'da yüksek risk grubu olarak belirlendi ve megakentte normalleşme bugünden itibaren başladı.

Tüm süreç devam ederken  İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'dan İstanbul için uyarı geldi. 

AMAN DİKKAT

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Memişoğlu, İstanbul'un yüksek risk grubunda olduğunu ve kısıtlamara uyum içinde devam edilmenin zorunlu olduğunu hatırlattı. Memişoğlu, normalleşme süreciyle birlikte öğrenci, esnaf ve vatandaşlara güvendiklerini belirtti.

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 11:51
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Anahtar Kelimeler:
KorovirüsNormalleşmeIstanbul
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