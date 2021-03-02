İstanbul İl Sağlık Müdüründen vatandaşlara uyarı

Dün akşam gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Türkiye'de yeni bir normalleşme dönemi başladı. 81 İlimizde Sağlık Bakanlığı tarafından risk durumuna gruplandırıldı ve her grupta yer alan şehir için normalleşmenin yol haritası kabine tarafından çizildi.

Korona virüs vaka sayısında en dikkat çeken illerden olan İstanbul'da yüksek risk grubu olarak belirlendi ve megakentte normalleşme bugünden itibaren başladı.

AMAN DİKKAT

Tüm süreç devam ederken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'dan İstanbul için uyarı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Memişoğlu, İstanbul'un yüksek risk grubunda olduğunu ve kısıtlamara uyum içinde devam edilmenin zorunlu olduğunu hatırlattı. Memişoğlu, normalleşme süreciyle birlikte öğrenci, esnaf ve vatandaşlara güvendiklerini belirtti.