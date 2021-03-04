İstanbul için toplu taşımadaki yaş kısıtlaması kaldırıldı! Hangi illerde yasak kaldırdı, hangilerinde devam ediyor?

Ülkemizin her köşesinde yayılmaya devam eden koronavirüs’ün hızını yavaşlatmak için alınan tedbirlerden biride 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın toplu taşımalara binme yasağıydı. 15 Ocak 2021 tarihinden beri uygulamada olan yasak için yeni bir açıklama geldi.

Kabine toplantısının ardından açıklanan yeni normalleşme il il farklı yöntemlerle sürdürülüyor. Bu toplantı ardından açıklanan yeni bir gelişme ise düşük, orta ve yüksek risk grubunda yer alan illerimiz için 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarınnın kaldırılmasıdır.

İstanbul yüksek risk grubunda bulunduğundan bütün vatandaşlarımız 4 Mart 2021 tarihi itibari ile il içi seyahatlerini yasak olmadan sürdürebileceklerdir. Ancak çok yüksek risk grubunda bulunan illerimiz için bu tedbir geçerliliğini korumaktadır.

