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İstanbul için son uyarı geldi: Çok kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji dünden bu yana yaptığı uyarılarda İstanbul ve marmara bölgesi için beklenen yağışın çok kuvvetli olmasını beklediklerini yineledi.

08 Ekim 2020 Perşembe 11:12
İstanbul için son uyarı geldi: Çok kuvvetli olması bekleniyor
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Meteoroloji genel müdürlüğü dünden bu yana İstanbul için kuvvetli yağış ve dolu yağışına karşı uyarılarda bulunuyor.

Uyarı dikkate alan ve geçtiğimiz dönemlerde yağan doludan dolayı araçları çok zarar gören vatandaşlar kapalı otoparklara akın etmişti. Yoğunluğun artması sebebiyle dünden bu yana megakent İstanbul'da  kapalı otoparlarda ki doluluk oranları ise yüzde yüze çıkmıştı.


Bugün yapılan son uyarıda da aynı şekilde İstanbul ve marmara çevresin yağış ve dolu beklendiği, yağışın sert olmasının muhtemel olduğu Meteoroloji tarafından bir kez daha vatandaşlara hatırlatıldı. Bu sebeple  kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Diğer yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da dün akşam sosyal medya hesabından vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.



Son Güncelleme: 08.10.2020 11:12
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulDolu Yağışı
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