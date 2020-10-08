İstanbul için son uyarı geldi: Çok kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji genel müdürlüğü dünden bu yana İstanbul için kuvvetli yağış ve dolu yağışına karşı uyarılarda bulunuyor.

Uyarı dikkate alan ve geçtiğimiz dönemlerde yağan doludan dolayı araçları çok zarar gören vatandaşlar kapalı otoparklara akın etmişti. Yoğunluğun artması sebebiyle dünden bu yana megakent İstanbul'da kapalı otoparlarda ki doluluk oranları ise yüzde yüze çıkmıştı.

Bugün yapılan son uyarıda da aynı şekilde İstanbul ve marmara çevresin yağış ve dolu beklendiği, yağışın sert olmasının muhtemel olduğu Meteoroloji tarafından bir kez daha vatandaşlara hatırlatıldı. Bu sebeple kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Diğer yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da dün akşam sosyal medya hesabından vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.