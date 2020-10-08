İstanbul için son uyarı geldi: Çok kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji genel müdürlüğü dünden bu yana İstanbul için kuvvetli yağış ve dolu yağışına karşı uyarılarda bulunuyor.
Uyarı dikkate alan ve geçtiğimiz dönemlerde yağan doludan dolayı araçları çok zarar gören vatandaşlar kapalı otoparklara akın etmişti. Yoğunluğun artması sebebiyle dünden bu yana megakent İstanbul'da kapalı otoparlarda ki doluluk oranları ise yüzde yüze çıkmıştı.
Diğer yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da dün akşam sosyal medya hesabından vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Son Güncelleme: 08.10.2020 11:12