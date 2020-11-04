İstanbul için kritik mesai kararı! Vali Yerlikaya açıkladı

Yaşanan koronavirüs pandemi sürecinde artan vakaların önüne geçebilmek için her gün yeni tedbirler açıklanıyor. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da tespit edildiğini açıklamasından sonra İstanbul için alınan yeni kararlar bugün İstanbul Valisi Al Yerlikaya tarafından açıklandı.

İDARİ İZİN GELDİ

Yerlikaya'nın başkanlık ettiği İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan kararlara göre megakent İstanbul'da çalışan 60 yaş üstü kişiler, hamileler, kronik hastalığı raporla tespit edilenler ve 10 yaşını doldurmamış çocuğu bulunan kadın personeller idari izinlik sayılacak ve bu kişiler ikinci bir karara dek evden çalışabilecekler. Diğer yandan sanayi sektöründe çalışan kişiler ise sabah saat:07.00'de iş başı yapacaklar.

1405 FİLYASYON EKİBİ GÖREV YAPIYOR

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Yerlikaya, hastalık sebebiyle evlerinde yada hastanelerde olan vatandaşların tüm tedavilerini yaptıklarını, kentte yaklaşık 1405 filyasyon ekibinin çalıştığını söyledi. Yerlikaya, ayrıca dün kabine toplantısı sonrasında alınan kısıtlama kararları gereği bazı işletmelerin gece saat:22.00'den sonra hizmetlerinin sona ereceğini vurguladı.

Denetimler ile ilgili açıklama yapan Yerlikaya, Ağustos ayından itibaren 2 milyon 209 bin denetim yaptıkların söyledi ve tedbirlere eksiksiz uyulmasını istedi.