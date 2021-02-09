İstanbul Havalimanı'nda yutucu tespit cihazı ile uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar yolcu terminalinde 4 farklı operasyon düzenleyen Narkotik suçlarla mücadele ekipleri İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu soktukları belirlenen 5 kurye yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'de ilk kez kullanılan 'Yutucu tespit cihazı' ile yapılan aramalarda kuryelerin midesinde kapsül halindeki uyuşturucular tespit edildiği ve kuryelerin bu şekilde yakalandığı bildirildi.

Dış hatlar terminalini abluka altına alan ekipler İran'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen kuryeleri yakın takibe aldılar. Yutma yöntemi kullanarak sindirim sistemine sakladıkları uyuşturucu madde taşıyıcılarını adım adım izleyen ekipler, kuryelerin üzerlerinde yaptıkları aramalarda herhangi bir maddeye rastlamadı. Fakat daha sonra farklı tarihlerde gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında, zanlıların uyuşturucu içeren maddeleri yuttukları ve yurda bu şekilde soktukları anlaşıldı.

Sıkı takibe alınan zanlılar da ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan 'yutucu tespit cihazı' ile kontrol edildikten sonra midelerinde kapsül şeklinde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine zanlılar muayenelerinin yapılması için hastaneye götürülürken yapılan tetkiklerde midelerinden 284 adet kapsülün içinde 3 kilo 350 gram eroin ve 8 kapsül halinde de 122 gram Afyon Sakızı ele geçirdi.

Gözaltına alınan İran uyruklu 5 kuryenin, emniyette başlatılan işlemlerinin tamamlandığı ve daha sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları bildirildi.