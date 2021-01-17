İstanbul Havalimanı'nda panik anları! Uçak acil iniş izni istedi

Samsun'dan kalkışı gerçekleşen ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan bir uçak, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havaalanında panik anları yaşanırken uçakta bulunan bir yolcunun rahatsızlanmasından dolayı acil inişe geçtiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerindeHavayolları'na ait Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini gerçekleşetiren yolcu uçağı, İstanbul Havalimanınaistedi. Uçaktaki bir kadın yolcunun birden bilinç kaybı yaşayarak rahatsızlanmasından dolayı yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapıldı.

Pilota verilen bilgi sonrasında uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanının Hava Trafik Kontrol Kulesi ile bir görüşme yaparak acil iniş için yapmak izin istediği bildirilirken uçağın iniş iznini aldıktan sonra saat 08.45'de İstanbul havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Bilincini kaybederek rahatsızlanan yolcu ise uçağın yanına gelen sağlık ekiplerinin ambulansıyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Acil inişini tamamlayan uçak diğer yolcuları ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak tekrar Sabiha Gökçen'e hareket etti.