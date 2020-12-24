İstanbul Fatih'te elektrik sobası yangını!

İstanbul Fatih ilçesinden gelen son dakika haberine göre bir binada elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Gelen habere göre yürekleri ağza getiren yangın akşam saatlerinde İstanbul Fatih'te bir apartman dairesinden geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinde kalan ailenin çocuklarının elektrik sobasını düşürmesi sonucun yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içinde binayı sarmasıyla birlikte komşular durumu itfaiyeye ihbar etti.

22 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın yerine gelen ekipler kısa süre içinde yangına müdahale etti ve apartmanda mahsur kalan kişileri dışarı çıkardı. 22 kişinin dumandan etkilendiği yangında can kaybı yaşanmadı.

Dumandan etkilenen kişilerin bir kısmında olay yerinde ilk müdahale yapılırken fazla etkilenen kişiler gelen ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırıldı. Bu esnada yaşanan panik ve can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olayla ilgili olarak incelemeler sürüyor.