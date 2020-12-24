İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

İstanbul Fatih'te elektrik sobası yangını!

İstanbul'dan gelen son dakika haberine göre Fatih ilçesinde bir binada elektrik sobasından kaynaklı yangın çıktı.İtfaiye yangına müdahale etti 22 kişi dumandan etkilendi.

24 Aralık 2020 Perşembe 22:19
İstanbul Fatih'te elektrik sobası yangını!
Takip Et:

İstanbul Fatih ilçesinden gelen son dakika haberine göre bir binada elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Gelen habere göre yürekleri ağza getiren yangın akşam saatlerinde İstanbul Fatih'te bir apartman dairesinden geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinde kalan ailenin çocuklarının elektrik sobasını düşürmesi sonucun yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içinde binayı sarmasıyla birlikte komşular durumu itfaiyeye ihbar etti.

22 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın yerine gelen ekipler kısa süre içinde yangına müdahale etti ve apartmanda mahsur kalan kişileri dışarı çıkardı. 22 kişinin dumandan etkilendiği yangında can kaybı yaşanmadı.

Dumandan etkilenen kişilerin bir kısmında olay yerinde ilk müdahale yapılırken fazla etkilenen kişiler gelen ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırıldı. Bu esnada yaşanan panik ve can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olayla ilgili olarak incelemeler sürüyor.



Son Güncelleme: 24.12.2020 22:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulFatihYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da 13 kişi Karbonmonoksit gazından etkilenerek hastanelere başvurdu!
Adıyaman'da 13 kişi Karbonmonoksit gazından etkilenerek hastanelere başvurdu!
Karabük'te hafif ticari araç devrildi! 3 kişi yaralandı
Karabük'te hafif ticari araç devrildi! 3 kişi yaralandı
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Aydın'da 3.7 büyüklüğünde deprem! İlçe büyük panik yaşadı!
Aydın'da 3.7 büyüklüğünde deprem! İlçe büyük panik yaşadı!
Aydın'da 62 yaşındaki Raşit Yıldızsoy koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aydın'da 62 yaşındaki Raşit Yıldızsoy koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
2021 Öğretmen Atamaları ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen Atama takvimi
2021 Öğretmen Atamaları ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen Atama takvimi

Popüler Haberler

Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları
İngiltere ve AB’den beklenen anlaşma gerçekleşti
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yaşı ve oynadığı diziler
CİMER şikayet ve başvuru takibi nasıl yapılır? CİMER ihbar ve şikayet telefon numarası
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi'nin yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisine katılan Özge Yağız kimdir? Serra karakteri kimdir?
Alev Alev dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Alev Alev dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada balkabağı görmek ne anlama gelir?
Emeklilik dilekçesinden sonra maaş ne zaman bağlanır? İlk emekli maaşı ne kadar alırım? 2020
Arka Sokaklar Zeliş öldü mü? Yüşra Geyik Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? Kurye Zeliş'i öldürdü mü?
Kadınlar için Bağ-Kur emeklilik yaşı hesaplaması nasıl hesaplanır?
Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı, ölüm nedeni ne?
Korona virüs süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı için uyarı ve önemler!
2020 Yılı KPSS ortaöğretim sınavı’nın yeni tarihi ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?
Market bayiliği veren şirketler? 2020 Market bayiliği alma şartları nelerdir?
Alev Alev dizisindeki Güneş karakteri Kimdir? Kayra Orta dizideki rolü ve hayatı
Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir, nereli, kaç yaşında?
Vakıfbank 2020 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2020
İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor?
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.