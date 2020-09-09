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İstanbul'da yeni dönem! Yeni korona-virüs önlemleri yayınlandı

İstanbul Valiliği tarafından kent genelinde uyulacak yeni korona-virüs önlemleri yayınlandı.Artık cadde,sokak,park,piknik alanları dahil tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:35
İstanbul'da yeni dönem! Yeni korona-virüs önlemleri yayınlandı
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Artan koronavirüs vakaları sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 ilimizin valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek bir genelge gönderdi. Genelgeye göre hane içleri hariç tüm kent genelinde tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi. Metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ve metrobüslerde ayakta yolcu sayısına kısıtlama getirildi.

Yeni koronavirüs tedbir kararlarını İstanbul Valiliği duyurdu: 

- Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme yapılmayan otobüsler gibi iç kapasiteleri sosyal mesafeye uygun olmayan araçlarda ayakta yolcu alınmayacak. 

- Raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı tam kapasite olarak kullanılacak ve ayakta alınacak yolcu sayısı yüzde 50 azaltılacak sosyal mesafeye uyum saplamak için yerde yolcuların duracağı alanlar işaretlenerecek.


- Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu alınmasına, ayakta yolcu için zemininde işaret koyulması kararlaştırıldı.

- Restoran, kafe ve eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayını kaldırıldı. 

Korona-virüs salgını için maske ve sosyal mesafe kontrollerinde denetimlere arttırılması kararlaştırıldı..

Bu çerçevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı genelgesi ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı ve 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı genelgeleri ile lokanta restoran, kafe ve benzeriişletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmiştir.

Kamuya açık tüm alanlarda maske takma zorunluluğu geldi bu yerlere bahçeler ,piknik alanları,sahiller,toplu taşıma cadde gibi tüm alanlar dahil.

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara kesilen cezaların istinasız tahsilatı gerçekleşecektir.



Son Güncelleme: 09.09.2020 14:37
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedbirleriIstanbul
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