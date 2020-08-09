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İstanbul çevre yolunda feci kaza! 5 ölü çok sayıda yaralı var

İstanbul çevre olarak bilinen Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü kontrolünü kaybederek yoldan çıkması ile meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti , 25 kişi yaralandı.

09 Ağustos 2020 Pazar 13:54
İstanbul çevre yolunda feci kaza! 5 ölü çok sayıda yaralı var
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5 kişinin feci şekilde can verdiği , 25 kişinin ise yaralandığı yolcu otobüsü kazası İstanbul çevre yolu olarak bilinen Kuzey Marmara otoyolunda meydana geldi.

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre Karabük'ten İstanbul'a yolcu taşıyan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü sabah saatlerinde otoyolda seyir halindeyken kontrolünü kaybedip yol kenarında duran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yolcu otobüsü yoldan çıkarak üst geçidin ayağını çarptı. Kazayı görenlerin ihbarları ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık personeli ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 10'U AĞIR 25 YARALI

Olay yerine gelen 112 sağlık personeli ilk incelemesinde otobüste bulunan 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini içerisinde çocuklarında olduğun 10 kişi ağır olmak üzere toplam 25 vatandaşın ise çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. Yaralı vatandaşlar yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler kaza ile ilgili olarak incelemesini sürdürüyor.


 

 

stanbul Valiliğinden Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde Karabük'ten İstanbul’a seyahat eden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarpmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Karabük’ten İstanbul’a seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsü, bugün saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Çiftalan Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarparak yoldan çıkmıştır. Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. 112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3’ü çocuk, 7’si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir” denildi.

Açıklamada kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.



Son Güncelleme: 09.08.2020 13:54
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul KazaKuzey Marmara Otoyolu Kaza
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