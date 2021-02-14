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İstanbul Çatalca'da yoğun kar ve buzlanmadan dolayı yolcu otobüsü yoldan çıktı!

İstanbul'u etkisi altına alan kar ve tipiden dolayı araçlar yolda kalmaya devam ediyor. Çatalca'da bir kamyonun yolda kaldığı ve bir yolcu otobüsünün yoldan çıktığı olayda otobüs 4 saatlik çalışmanın ardından saplandığı kar yığınından vinç ile çıkartılırken kamyon ise kar küreme araçlarının yolu temizlemesinin ardından kaldığı yoldan çıkabildi.

14 Şubat 2021 Pazar 19:32
İstanbul Çatalca'da yoğun kar ve buzlanmadan dolayı yolcu otobüsü yoldan çıktı!
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İstanbul Çatalca’da Yoğun Kar Ve Buzlanmadan Dolayı Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı!

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışının devam ettiği yerlerden birisi olan Çatalca’da bir kamyon yolda kalırken bir yolcu otobüsü de yolun buzlanmasından dolayı yoldan çıkarak kara saplandı.

Yoğun kar ve tipiden dolayı Çatalca’da bir kamyon yolda kalırken bir yolcu otobüsü de yolun buzlanmasından dolayı yolundan çıkarak yol kenarındaki kar birikintisine saplandı. Yoldan çıkan otobüs 4 saatin sonunda yardıma gelen vinç yardımıyla saplandığı yerden çıkartıldı. Çatalca Yassıören bağlantı yolunda karda mahsur kalan kamyon, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan kamyonun sürücüsü Ramazan Kavak, arkadaşının yardımıyla TIR'a bağladıkları halatla kamyonunu kurtarmaya çalıştı. Kullandıkları halat koparak başarılı olamayan Kavak, ‘ Arkadaşım bana yardıma geldi, çekebilirsek kamyonu çekeceğiz. Çekemezsek aracı burada bırakıp eve gideceğim’ şeklinde konuştu. Kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan kamyon kar küreme araçlarının yolda temizleme yapmalarının arından kurtarıldı.

Yağan kar ve tipiden yoldan çıkan otobüsün şoförü rüzgarın otobüsü sol şeritten savurduğunu söyledi. Yoldan çıkan otobüs için çağrılan vinç yardımıyla 4 saatlik çalışma sonucu yolcu otobüsü kurtarıldı. Yoldan çıkan otobüsü saplandığı kar yığınından çıkartma çalışmaları sırasında yol kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Yoldan çıkan otobüsün şoförü Yusuf Atmaca, "Yolda buzlanma vardı, dört saattir burada kurtarılmayı bekliyorum. Rüzgar ve fırtına vardı, hortuma benzer görülmemiş bir olaydı. Sol şeritte ilerliyordum ben. Rüzgar beni sol şeritten savurdu" dedi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:32
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