İstanbul Boğazı'nda arızalanan yük gemisi römorklar yardımı ile kurtarıldı

Gece saat 22.00’da İstanbul Boğazı’ndan geçmekte olan Croatia isimli demir çelik taşımakta olan bir yük gemisi boğazda arızalandı. Arıza sebebi ile mahsur kalan geminin yardımına kıyı emniyeti koştu. Gemi Kurtarma römorklarının çabalarının ardından arıza yaptığı yerden kurtartılarak Ahırkapı’ya kaldırıldı.

Saat 22.00 sularında Karadeniz’den Marmara’ya giden Croatia isimli Tanzanya gemisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarında arızalandı. Demir çelik taşıyan yük gemisinin arızası üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine gemiyi kurtarmaya giden kıyı emniyetine ait Kurtarma 8 ve Kurtarma 12 römorkları arızalanan ve Dolmabahçe Sarayı’na kadar giden gemiyi kurtarma çalışmalarının ardından Ahırkapı’ya taşıdı.