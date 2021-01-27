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İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağının 7 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 20:03
İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı uzatıldı
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İstanbul Boğazı ve Karadeniz’de hamsi avına uygulanan yasak yeniden uzatıldığı açıklandı. Hamsi avına sadece Marmara Bölgesi'nde devam edilecek.

Balıkların çoğu avlanabilir boyda değil

Konu ile ilgili açıklamalar yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü, yasak süresince hamsi popülasyonunun iyileşme gösterdiği fakat çoğu avlanabilir boy uzunluğundan aşağıda olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada hamsi avının ilerleyen dönemlerde de sürmesi için ve hamsi stoklarının korunması amacı ile İstanbul Boğazı’nın tümü ve Karadeniz de ticari amaçlı hamsi avı 7 Şubat 2021 tarihine kadar yasaklandığı duyuruldu.



Son Güncelleme: 27.01.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
HamsiYasakIstanbul BoğazıKaradeniz
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