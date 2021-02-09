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İstanbul barajlarından iyi haber! Doluluk oranları yüzde 40'ı geçti!

İstanbul'da yaşanan yağışlar sonrasında 'lara kadar düşen baraj doluluk oranları yükselmeye devam ediyor. İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre baraj doluluk oranlarının @'ı aştığı belirtildi.

09 Şubat 2021 Salı 16:08
İstanbul barajlarından iyi haber! Doluluk oranları yüzde 40'ı geçti!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara bölgesi için geçtiğimiz haftalarda yapılan yağış uyarıları sonrasında İstanbul rahatlamıştı. Baraj doluluk oranlarının %9’lara kadar düştüğü İstanbul’da yağışlar sonrasında baraj doluluk oranları %44,70’lere çıktı.

İSKİ tarafından yapılan baraj doluluk oranlarında İstanbul’da 388 milyon metreküp su olduğu açıklandı. Doluluk oranları %44,70 olarak açıklanırken 8 Ocak 2021’de %19,16 olan barajlarda ki doluluk oranlarında %25,54’lük artış yaşandı.

Yaşanan artışlar sonrasında;

  • Istrancalar %78,20
  • Terkos %42,87
  • Sazlıdere %20,86
  • Alibey %51,99
  • Büyükçekmece %46,64
  • Ömerli %50,29
  • Darlık %54,55
  • Elmalı %51,0
  • Kazandere %78,34
  • Pabuçdere %21,54 olarak açıklandı.

İstanbul’da bulunan ve şehre su sağlayan baraj, gölet ve diğer kaynaklarda toplamda 868 milyon 683 bin metreküp su hacmine sahip olurken İSKİ’nin son verilerinde 388 milyon metreküp su hacmi yakalandığı açıklandı.

Son 15 yılın baraj doluluk oranları

2006'da % 93,73, 2007'de % 55,29, 2008'de % 26,03, 2009'da % 51,54, 2010'da % 97,15, 2011'de % 91,17, 2012'de % 72,75, 2013'te % 78,90, 2014'te % 32,05, 2015'te % 90,00, 2016'da % 84,61, 2017'de % 85,75, 2018'de % 75,35, 2019'da % 89,88, 2020'de % 59,84, 2021'de ise % 44,70 olduğu açıklandı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 16:08
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IstanbulBaraj DolulukOranlarYüzde 40Geçti
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