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İstanbul barajları yüzde 46 oranında doldu

Uzun bir süredir barajlarındaki su oranında görülen ani düşüşler nedeniyle halkı endişelendiren İstanbul’un baraj doluluk oranı yüzde 46’ya yükseldi. Yaşanan yoğun kar ve yağmur sayesinde barajlar doldu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:08
İstanbul barajları yüzde 46 oranında doldu
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2021 yılının ocak ayında doluluk oranı %19’un altına kadar düşen İstanbul barajının doluluk oranında büyük bir artış söz konusu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtınalar şehir içerisinde her ne kadar hasara sebep olsa da görülen yoğun kar, yağmur ve fırtınalar sayesinde İstanbul barajının doluluk oranı %46,11’e yükseldi. Son zamanlarda halkı endişelendiren baraj doluluk seviyesinde toplamda yirmi beşe yakın oranda yükselme söz konusu. Alınan bu haberler halkı az da olsa rahatlattı. İstanbul barajının doluluk oranının bu hafta daha da yükseleceği tahmin edilmekte.



Son Güncelleme: 13.02.2021 18:08
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Barajlar F DolduBaraj Doluluk OranıIstanbul
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