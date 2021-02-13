İstanbul barajları yüzde 46 oranında doldu

2021 yılının ocak ayında doluluk oranı %19’un altına kadar düşenbarajının doluluk oranında büyük bir artış söz konusu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtınalar şehir içerisinde her ne kadar hasara sebep olsa da görülen yoğun kar, yağmur ve fırtınalar sayesinde İstanbul barajının doluluk oranı %46,11’e yükseldi. Son zamanlarda halkı endişelendiren baraj doluluk seviyesinde toplamda yirmi beşe yakın oranda yükselme söz konusu. Alınan bu haberler halkı az da olsa rahatlattı. İstanbul barajının doluluk oranının bu hafta daha da yükseleceği tahmin edilmekte.