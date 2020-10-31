İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, Küçükçiftlik yolu Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinde büyük bir patlama meydana geldi. Olaya şahit olanların verdiği bilgiye göre, çöp kutusunda meydana gelen patlama sonrasında çöp kutusu paramparça olurken çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Valilikten açıklama geldi

Çöp kutusuna bomba atıldığı öne sürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği tarafından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, patlama sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemlerini alarak incelemeye başladığı bildirildi.