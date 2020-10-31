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İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama

İstanbul Ataşehir'de yol üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Çevredekiler çöpe bomba atıldığını iddia ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 23:16
İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama
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İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, Küçükçiftlik yolu Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinde büyük bir patlama meydana geldi. Olaya şahit olanların verdiği bilgiye göre, çöp kutusunda meydana gelen patlama sonrasında çöp kutusu paramparça olurken çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu.


Çöp kutusuna bomba atıldığı öne sürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği tarafından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, patlama sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemlerini alarak incelemeye başladığı bildirildi.



Son Güncelleme: 31.10.2020 23:16
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAtaşehirPatlama
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