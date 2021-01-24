İstanbul Ağva Sahili çöpler nedeniyle içler acısı durumda!

İstanbul’un Şile ilçesinde bulunan ve vatandaşların yaz – kış akın ettiği Ağva sahilinin son hali içler acısı durumda. Sahilde çöp yığınlarını gören vatandaşlar belediye ekiplerine eleştirilerde bulunurken sahil çöpler nedeniyle kızıla döndü.

Sahilde sık sık yürüyüş yapan vatandaşların sahilin son zamanlarda evsel atıklardan koltuk başlarına, pet şişelerden cam şişelere kadar pek çok çöp bulunması ve bu çöplerin yığın haline gelmesinden şikayetçi olduklarını açıkladı. Vatandaşlar çöp yığınları nedeniyle belediyeleri eleştirdi.