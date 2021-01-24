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İstanbul Ağva Sahili çöpler nedeniyle içler acısı durumda!

İstanbulluların sık sık ziyaret ettiği ve hem yaz hem de kış aylarında en fazla gidilen sahillerden bir tanesi olan Ağva Sahilinin son hali içler acısı durumda. Çöp yığınlarının hakim olduğu sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar belediye ekiplerini eleştirdi.

24 Ocak 2021 Pazar 01:23
İstanbul Ağva Sahili çöpler nedeniyle içler acısı durumda!
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İstanbul’un Şile ilçesinde bulunan ve vatandaşların yaz – kış akın ettiği Ağva sahilinin son hali içler acısı durumda. Sahilde çöp yığınlarını gören vatandaşlar belediye ekiplerine eleştirilerde bulunurken sahil çöpler nedeniyle kızıla döndü.

Sahilde sık sık yürüyüş yapan vatandaşların sahilin son zamanlarda evsel atıklardan koltuk başlarına, pet şişelerden cam şişelere kadar pek çok çöp bulunması ve bu çöplerin yığın haline gelmesinden şikayetçi olduklarını açıkladı. Vatandaşlar çöp yığınları nedeniyle belediyeleri eleştirdi.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 01:23
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAğva SahiliÇöp YığınıEleştiri
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