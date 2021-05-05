İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Yardımlarını almak isteyen vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu!

Tokat’ta tam kapanma döneminde yaşananlar ve alınan görüntüler herkesi şoka uğrattı. PTT önünde kuyruk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları eleştirildi.

Nisan ayında hükümet tarafından hesaplara aktarılan işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerini çekmek isteyen vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yardımları almak dışında kargo ve şube işlemleri için sıra bekleyen vatandaşların işlemleri de aksayınca PTT önünce büyük yoğunluk meydana geldi. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı o anlarda polisler devreye girerek binaya alınan vatandaşlar için ateş ölçümü başlattı.