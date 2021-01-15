İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

İsrail’de akılalmaz olay! 67 yaşındaki kadına 5 kez aşı yapıldı!

İsrail’de 67 yaşındaki kadın Kovid-19 aşısı için hastaneye gittiğinde 1 doz aşı yapılması gerekirken yanlışlıkla 4 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

15 Ocak 2021 Cuma 12:57
İsrail’de akılalmaz olay! 67 yaşındaki kadına 5 kez aşı yapıldı!
Takip Et:

9,3 milyona yaklaşık nüfusa sahip olan İsrail 20 Aralık 2020 tarihinde yeni tip Kovid-19 aşısı vurulmaya başlatıldı.

Jerusalem Post haberine göre Batı Kudüs’te yaşayan ismini paylaşılmasını istemeyen bir kadın Maccabi Sağlık Merkezine giderek aşı olacağını söyledi. Fakat bir doz uygulanması gereken kadına görevliler tarafından bir şişenin tamamı yani 150 miligramın hepsi uygulandı.

Kadının sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Son verilerine göre İsrail Sağlık Bakanı ülkede yaşayan 1 milyon 937 bin vatandaşa Kovid-19 aşısı yapıldığını söyledi. 3bin 846 kişinin ise virüsten hayatını kaybettiğini belirtti.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 12:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İsrailKovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu’ndan esprili cevap: Hayır, ben değilim
İmamoğlu’ndan esprili cevap: Hayır, ben değilim
Bursa için şiddetli kar yağışı uyarısı! Tahmini kar boyu 10 - 20 santim olacak!
Bursa için şiddetli kar yağışı uyarısı! Tahmini kar boyu 10 - 20 santim olacak!
Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı
Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yan binanın duvarını kırıp gizli geçiş yapan kumarbazlara yakalandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yan binanın duvarını kırıp gizli geçiş yapan kumarbazlara yakalandı
Ordu'da 4 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Ordu'da 4 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
20 yaş altı gençler toplu taşıma kullanabilir mi?
20 yaş altı gençler toplu taşıma kullanabilir mi?

Popüler Haberler

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2021 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
E-Devlet askerlik borçlanması nasıl yapılır? 15 Ocak 2021 Cuma yılında askerlik borçlanması ücretleri ne kadar?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu alma işlemleri
Gürcistan asgari ücreti ne kadar?
Askerlik celp dönemleri ne zaman, nasıl, neye göre belirlenir?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021
2002 doğumluların askerlik muayene kağıdı ne zaman gelir?
Masumlar Apartmanı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Kredi ve kredi kartı borcu erteleyen bankalar ve borç erteleme faizleri
Özel Sağlık Sigortaları koronavirüs tedavi giderlerini karşılıyor mu?
İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?
POMEM 2020 27. Dönem alımı şartları neler?
PUBG Mobile 0.16.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler belli oldu
Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş kaç yaşında? nerelidir?
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Askere erken gitmek için dilekçe örneği
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2021
Asgari Geçim İndirimi şartları nelerdir? 2021 AGİden kimler yararlanabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.