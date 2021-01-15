İsrail’de akılalmaz olay! 67 yaşındaki kadına 5 kez aşı yapıldı!

9,3 milyona yaklaşık nüfusa sahip olan İsrail 20 Aralık 2020 tarihinde yeni tip Kovid-19 aşısı vurulmaya başlatıldı.

Jerusalem Post haberine göre Batı Kudüs’te yaşayan ismini paylaşılmasını istemeyen bir kadın Maccabi Sağlık Merkezine giderek aşı olacağını söyledi. Fakat bir doz uygulanması gereken kadına görevliler tarafından bir şişenin tamamı yani 150 miligramın hepsi uygulandı.

Kadının sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Son verilerine göre İsrail Sağlık Bakanı ülkede yaşayan 1 milyon 937 bin vatandaşa Kovid-19 aşısı yapıldığını söyledi. 3bin 846 kişinin ise virüsten hayatını kaybettiğini belirtti.