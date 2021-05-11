İsrail, AA Editörü Turgut Alp Boyraz'ı vurdu

Terör devleti, son dönemlerde Filistin’e yapmış olduğu saldırıları kat kat artırmaya başladı. Terör devleti İsrail, her ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da Filistin topraklarına kural tanımayarak ve hukuksuz bir şekilde saldırı yapmaya devam ediyor. Yapılan bu saldırılar uzun yıllardır devam ederken İslam dünyasından bu duruma çok fazla ses çıkarılmıyor. Yapılan bu saldırıların giderek artmasından dolayı endişe ediliyor. Son olarak, terör devleti İsrail son günlerde Filistin’e yapmış olduğu saldırıları artırdı.

Bundan dolayı bu durum dünya kamuoyunda ve ülkemizde büyük bir tepkiye yol açtı. Ayrıca İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yapmış olduğu saldırılar sırasında Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz vuruldu. Plastik mermiyle vurulan Turgut Alp Boyraz açıklamalarda bulundu. Boyraz, akşam saatlerinden beri saldırıların devam ettiğini, İsrail’in plastik mermilerle gençlere müdahale ettiğini ve gençlerin taş ve sopalarla karşılık vermeye çalıştığını ifade etti. İsrail polisinin namaz kılan cemaate müdahale ettiğini, sonrasında iki tane plastik merminin bacağına denk gelmesi sonucu ağır yaralandığını ifade etti. Başarılı gazeteciye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, İsrail’in yapmış olduğu hukuksuz saldırıların bir an önce bitmesini diliyoruz.