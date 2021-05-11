Bundan dolayı bu durum dünya kamuoyunda ve ülkemizde büyük bir tepkiye yol açtı. Ayrıca İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yapmış olduğu saldırılar sırasında Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz vuruldu. Plastik mermiyle vurulan Turgut Alp Boyraz açıklamalarda bulundu. Boyraz, akşam saatlerinden beri saldırıların devam ettiğini, İsrail’in plastik mermilerle gençlere müdahale ettiğini ve gençlerin taş ve sopalarla karşılık vermeye çalıştığını ifade etti. İsrail polisinin namaz kılan cemaate müdahale ettiğini, sonrasında iki tane plastik merminin bacağına denk gelmesi sonucu ağır yaralandığını ifade etti. Başarılı gazeteciye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, İsrail’in yapmış olduğu hukuksuz saldırıların bir an önce bitmesini diliyoruz.
İsrail, AA Editörü Turgut Alp Boyraz'ı vurdu
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yapmış olduğu saldırılar sırasında Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz vuruldu. Plastik mermiyle vurulan Turgut Alp Boyraz açıklamalarda bulundu.
11 Mayıs 2021 Salı 04:11
Son Güncelleme: 11.05.2021 04:11