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Isparta'da kamyonet park halinde ki araca çarptı: 3 yaralı

Isparta merkeze bağlı Çünür mahallesinde yaşanan olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet park halinde ki araca çarptı. Çarpma etkisi ile kamyonette bulunan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

22 Ekim 2020 Perşembe 22:28
Isparta'da kamyonet park halinde ki araca çarptı: 3 yaralı
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Isparta merkeze bağlı Çünür mahallesinde gerçekleşen trafik kazasında kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde ki araca çarptı. 3 kişi yaralanırken araçta sıkışanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Trafik kazası 08:45 sularında Isparta merkeze bağlı Çünür mahallesi 274. Caddede yaşandı. Nihat A. Tarafından kullanılan kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonrasında caddede bulunan araca çarptı. Çarpma etkisi ile sürücü Nihat A., Ceylin T ve Merve A. Yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Ceylin T. Sıkıştığı kamyonetten çıkarıldıktan sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 22.10.2020 22:28
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Anahtar Kelimeler:
ıspartaTrafik Kazası3 Yaralı
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