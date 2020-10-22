Isparta'da kamyonet park halinde ki araca çarptı: 3 yaralı

Isparta merkeze bağlı Çünür mahallesinde gerçekleşen trafik kazasında kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde ki araca çarptı. 3 kişi yaralanırken araçta sıkışanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Trafik kazası 08:45 sularında Isparta merkeze bağlı Çünür mahallesi 274. Caddede yaşandı. Nihat A. Tarafından kullanılan kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonrasında caddede bulunan araca çarptı. Çarpma etkisi ile sürücü Nihat A., Ceylin T ve Merve A. Yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Ceylin T. Sıkıştığı kamyonetten çıkarıldıktan sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.