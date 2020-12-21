Isparta Uluborlu kirazı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Uluborlu Belediyesinin 2018 senesinde semtte üretimi olan kiraz için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapmış olduğu coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.

Uluborlu kirazı coğrafi tescil belgesi aldı

Dünyaca bilinen Uluborlu kirazı coğrafi işaret tescil belgesini aldı. Uluborlu Belediye Başkanıyaptığı açıklamada kiraz için yaptıkları başvuruyu uzun süre sonra sonuca ulaştıklarını ve coğrafi işaret tescil belgesini almaya hak kazandıklarını söyledi. Ayrıca ülkeye hayırlı olmasını ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerini bildirdi.

Aziz Tuna, Kuyruğu Sulu içinde başvuruda bulunduklarını ve en kısa zamanda sonuca varacaklarını söyledi.